عمليات الازالة كانت مسبوقة بملصقات تنذر أصحاب المخيمات



أوضحت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي بجولة تفقدية على مناطق الجنوبية للبلاد بغرض ازالة المخيمات المخالفة حيث اسفرت الجولة عن ازالة 99 مخيما مخالف.



وفي هذا السياق صرحت لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي ان الجولة جاءت بعد عملية التفقد لمنطقة البر الجنوبي للبلاد مستهدفة المخيمات التي لم تلتزم بمواقع التخييم والمخالفة .



وتابعت اللجنة ان منطقة خط الوفرة كانت النسبة الاكبرلعملية إزالة المخيمات حيث بلغت 63 مخيما، بالاضافة الى ازالة 15 مخيما خلف نادي الفروسية بالاحمدي ، حيث اشتملت جولة الازالة على ازالة اسوار عبارة عن اكوام رمل والشبك الفاصل بين المخيمات وغرف ومظلات من حديد وخيام ومنشآت خرسانية.



ونوهت اللجنة ان كافة عمليات الازالة كانت مسبوقة بملصقات تنذر اصحاب المخيمات بالازالة مع التزام البلدية بالمهلة القانونية المنصوص عليها بلوائح ونظم البلدية .



كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت اصحاب المخيمات الالتزام التام بقوانين البلدية فيما يخص استخراج الترخيص للمخيم, وفي حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدي يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun