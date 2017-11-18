أعلن مدير إدارة الأنشطة الترويحية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني عن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب المزمع إقامته خلال الفترة من 15 إلى 25 من الشهر الجاري وذلك حرصا على تواجد الوزارة في الأحداث الثقافية بهدف تعزيز الجانب الثقافي للشباب و توسيع دائرة الفكر لديهم.

و قال العدواني في تصريح صحافي امس إن وزارة الدولة لشؤون الشباب تشارك للمرة الثالثة على التوالي في معرض الكويت الدولي للكتاب و ذلك من خلال مساحات تفاعلية تنظم من خلالها العديد من الفعاليات وورش عمل لفئة النشء والشباب بالإضافة الى عدد من الأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الشباب المميزين في هذا المجال والتي يفوق عددها 15 نشاطا في الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 1 ظهرا والفترة المسائية من 5 إلى 10 مساءَ ما عدا يومي الجمعة و السبت في الفترة المسائية فقط .

وأكد العدواني حرص الوزارة على التفاعل في شتى التجمعات الشبابية التي تتطابق مع استراتيجية ورؤى وزارة الدولة لشؤون الشباب من أجل تمكين الشباب و تقديم يد العون لهم في المجالات المحببة لديهم و تطويرها.

و دعا العدواني الشباب إلى متابعة حسابات وزارة الدولة لشؤون الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام و سناب شات youthkuwait من أجل معرفة تفاصيل أنشطة الوزارة في معرض الكتاب أو التواصل عبر رقم الوزارة 134