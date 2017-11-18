انخفض سعر برميل النفط 36 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 58.88 دولار أمريكي مقابل 58.80 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول .



وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما ألمح وزير الطاقة السعودي إلى رغبة بلاده في تمديد اتفاق منظمة (اوبك) لخفض الانتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في 30 نوفمبر الجاري كما ساهم في الارتفاع إغلاق خط أنابيب أمريكي رئيسي لنقل الخام بسبب تسرب.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت1.36 دولار ليصل الى مستوى 72ر62 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار ليصل الى مستوى 55ر56 دولار.