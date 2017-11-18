عبدالكريم العبدالله

اعلن مدير ادارة التدريب والتطوير في وزارة الصحة محمد هداد الفضلي عن اقامة دورتين تدريبيتين في "الادارة" لاصحاب الوظائف الاشرافية والقياديين في الوزارة، تبدأ اليوم الاحد ، ولمدة اسبوع ، حيث يشارك فيهما ٣٤ موظف من مختلف المسميات الوظيفية.

وذكر الفضلي في تصريح صحافي ان الدورة الاولى، وهي برنامج "اعداد مدرب"، والتي تضم ١٦ مشارك تهدف الى اعداد مدربين وأكسابهم مهارات التدريب الفعال وفق معايير التدريب المعتمدة في قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتتمثل محاورها الاساسية بالاحتياجات التدريبية والاهداف التدريبية واساليب ووسائل التدريب ومهارات تقديمه.

واضاف: اما الدورة الثانية، والتي سيشارك بها ١٨ مرشح هي برنامج "التجربة اليابانية" في "الادارة" ، والتي تهدف الى تزويد المشاركين بأساليب الادارة "اليابانية" في ترشيد الإنفاق والتعرف على استراتيجية الادارة اليابانية لتحقيق نسب عالية من الأداء الفعّال رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.

واكد على ان هذه الدورات التدريبية تأتي في ظل السياسة التي تتبعها وزارة الصحه للارتقاء بالمستوي الوظيفي والتنمية البشرية لموظفي الوزارة، مشيرا الى استمرار ادارة التدريب والتطوير بعمل الدورات التدريبية لموظفي الوزارة للإرتقاء في العمل مما يعود بالنفع على تقديم الخدمات الصحية لكافة مرافق الوزارة.