أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم السبت اطلاقها رحلات يومية إلى مدينة حيدر آباد الهندية في إطار استراتيجيتها لتوسيع شبكة وجهاتها في شبه القارة الهندية مستهدفة نحو مليون مواطن هندي مقيم في الكويت.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة روهيت راماشاندران في بيان صحفي عن سعادته بتعزيز شبكة الشركة في الهند وأن تكون رحلة البداية الى حيدر آباد المدينة التي يبلغ عمرها 400 سنة وتعد مركزا للتكنولوجيا ما سيوفر مزيدا من الخيارات للمسافرين الهنود ويسهم في تلبية احتياجات سفرهم من الكويت والرياض وجدة والبحرين ودبي.



وأضاف أن الشركة ستطلق كذلك رحلات إلى كوتشي ومومباي وأحمد آباد في أوائل عام 2018 مبينا أن الهند قوة مالية وسياحية حرصت (الجزيرة) على الاستفادة من كل الفرص الهائلة المقبلة التي توفرها.



وتحلق (الجزيرة) إلى أكثر من 20 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وتعمل بأسطول مؤلف من 8 طائرات إيرباص (ايه 330) حاليا.



وتأسست الشركة عام 2005 وادرجت في سوق الكويت للاوراق المالية عام 2008 ويبلغ رأسمالها الحالي 20 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار امريكي) بعد ان تم تخفيضه في 2015 ويقتصر نشاطها التشغيلي على عمليات النقل الجوي.