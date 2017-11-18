قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت ان مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي وغارات جوية مكثفة لليوم الخامس على التوالي ما اسفر عن مقتل واصابة مئات المدنيين.

واكد المرصد السوري في بيان صحفي ان معارك الغوطة الشرقية استمرار للاشتباكات العنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها وقوات الدفاع الوطني من جانب ومقاتلي حركة احرار الشام من جانب آخر بالقرب من مدينة حرستا.

واضاف ان الغوطة الشرقية تعرضت لقصف نفذته الطائرات الحربية طال مناطق في مدينتي حرستا تسيطر عليها حركة احرار الشام وعربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن وذلك بالتزامن مع غارات طالت مناطق في بلدة مديرا القريبة من ادارة المركبات.

واوضح المرصد ان غوطة دمشق شهدت خلال الايام الاربعة الماضية نحو ألف غارة وقذيفة مدفع وصاروخ خلفت نحو 300 قتيل وجريح في صفوف المدنيين.

ووثق المرصد مقتل 52 مدنيا من بينهم 12 طفلا وحوالي 240 جريحا على الاقل بينهم عشرات الاطفال والنساء منذ يوم الثلاثاء الماضي جراء القصف المكثف على مدن وبلدات حرستا وعين ترما وحمورية وسقبا ومسرابا ودوما وعربين وكفربطنا وبيت سوى وحزة ومزارع الاشعري في الغوطة الشرقية.

وفي بيان منفصل قال المرصد السوري ان سيارة مفخخة انفجرت عند دوار المحراب بمدخل مدينة ادلب شمال غرب سوريا مساء امس الجمعة ما تسبب في مقتل واصابة 16 شخصا.