يقوم وفد من ديوان المحاسبة بزيارة رسمية لديوان المحاسبة بدولة قطر خلال الفترة من 19-21 نوفمبر 2017 من اجل الاطلاع على العقد المبرم بين ديوان المحاسبة بدولة قطر ومكتب "إرنست أند يونغ".

ويترأس وفد الديوان الزائر مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية سعود الزمانان ويضم في عضويته كلاً من مراقب بإدارة ضمان الجودة سلمى العيسى وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية عواطف الفارسي ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الشركات فاطمة العبد الجليل ومهندس اختصاصي أول بإدارة الدعم الفني محمد الزعابي.

وقال رئيس الوفد المشارك سعود الزمانان أن الوفد سيناقش إعداد الهياكل التنظيمية من قبل " إرنست أند يونغ " لديوان المحاسبة القطري للمساعدة في بناء القدرات ووضع إطار عمل للكفاءات والخبرات، بالإضافة إلى نظم إدارة الأداء والاعتماد على عشرة منهجيات علمية حديثة في التدقيق بما يتوافق مع الممارسات المهنية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف الزمانان أن ديوان المحاسبة سيطّلع على إدخال التكنولوجيا في جميع مراحل التدقيق، والاعتماد على التدقيق المبني على المخاطر وذلك استناداً على آليات ومنهجيات لتحديد المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة، إضافة إلى منهجيات مراجعة المشاريع الرأسمالية، ومنهجية التدقيق الداخلي، والتمكين البشري والتكنولوجي.

جدير بالذكر أن مكتب " إرنست أند يونغ " يعتبر من إحدى الأربع شركات الكبرى في العالم من حيث التدقيق والمحاسبة والتي تقدم الخدمات المعنية لجميع أنحاء العالم، حيث يبلغ عدد موظفيها قرابة 140 ألف موظف ومقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة.