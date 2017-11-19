تلاحق الشرطة الإسبانية مجموعة من المتسلقين الذين حاصروا خنزيرا بريا قبل رميه على جبل إسباني، وفق ما أظهره فيديو صادم.

وقد وجه ضباط الحرس المدني نداء علنيا للحصول على معلومات تخص الأشخاص السبعة الذين تسببوا في نفوق الحيوان، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

ويظهر الفيديو أشخاصا يحاصرون بالعصي خنزيرا في في سلسلة جبال بيكوس دي يوروبا الشهيرة في إسبانيا، قبل أن يدفعوه ليرتطم بصخور ضخمة.

ويبدو من خلال الفيديو أن الأشخاص كانوا يهنؤون بعضهم البعض بعد هذا الفعل الشنيع. وقالت خدمة حماية الطبيعة في تغريدة على تويتر "هل تعرفون الأشخاص الذين دفعوا الخنزير البري؟"

وأضافت "تأكدوا أنهم لن يفلتوا من العقاب". وشاهد المقطع الملايين من الأشخاص، وأجمعوا على أن ما قامت به المجموعة يعتبر "سلوكا وحشيا مرفوضا".