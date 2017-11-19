ا تستغرب كثيراً عندما تعلم أن شركة تسيير قطارات يابانية قدّمت اعتذاراً رسمياً مكتوباً إلى عملائها إثر فشل أحد قطاراتها في الالتزام بالجدول الزمني المعد مسبقاً، ومغادرته المحطة قبل الموعد المقرر له بـ 20 ثانية فقط!

ورغم أن الأمر لا يعدو كونه أمراً عادياً في أغلب الدول إلا أنه في اليابان ليس كذلك، فالشعب الياباني يشتهر بالدقة في المواعيد، والحرص على الوصول في الموعد المقرر، وتنفيذ المهام في الوقت المحدّد.

وتعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 نوفمبر، على خط تسوكوبا – اكسبريس؛ لمنطقة السكك الحديدية بالعاصمة طوكيو، وهو الخط الذي يربط أكيهابارا في طوكيو مع تسوكوبا في محافظة إيباراكي، حيث غادر القطار محطة مينامي ناجارياما في الساعة 9:43 صباحاً و40 ثانية، إلا أنه كان من المُفترض أن يغادر الساعة 9:44 دقيقة صباحاً؛ ما تسبّب في تأخر الركاب عن مواعيدهم.

ونتيجة لذلك؛ أصدرت إدارة تسوكوبا اكسبرس اعتذاراً رسمياً، نُشر على موقع الشركة في يوم الحادث نفسه، وجاء فيه: "نحن نعتذر بشدة عن الإزعاج الشديد الذي تسبّبنا فيه لكم".

المدهش في الأمر هو أن القطارات تصل كل أربع دقائق على خط تسوكوبا - إكسبرس، أي أن مَن فاته القطار الذي رحل باكراً، سيكون بمقدوره اللحاق بالقطار الذي يأتي خلفه بعد 4 دقائق فقط، لكن هذا يحدث في اليابان فقط!