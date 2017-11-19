في مساحة مسيجة شاسعة داخل غابة شانغا مانغا الباكستانية، ينتظر حوالي 20 نسرا أبيض الظهر بفارغ الصبر طعام العشاء المؤلف من لحوم الحمير والماعز.. هذه الطيور المهمة للغاية للنظام البيئي تواجه خطر الزوال في البلاد غير أن منظمة محلية تحاول إنقاذها.

وقد تراجعت أيضا أعداد هذه الطيور الضخمة غير المحببة إجمالا بفعل استخدام مضادات للالتهاب في المزارع. ويشير الصندوق العالمي للطبيعة بفرعه الباكستاني إلى أن أعداد النسر الأبيض الظهر المعروف باسمه العلمي «جيبس بنغالنسيس» والبالغ باع جناحيه مترين ووزنه 7.5 كيلوغرامات تراجعت بنسبة تفوق 99% خلال التسعينيات بعدما كانت هذه الطيور تنتشر بكثرة في سماء شبه القارة الهندية.

ومنذ 2005، يدير الصندوق العالمي للطبيعة بدعم مالي من منظمات أخرى مركزا لمحاولة إنقاذ هذه النسور، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة الثقافية لاهور (شرق).

وترابط هذه الطيور ذات الريش الأبيض والبني في أقفاصها الخشبية خلف المنطقة المسيجة على علو حوالي 10 أمتار.