في واحدة من أكبر حفلات زفاف المشاهير هذا العام، تزوجت نجمة التنس العالمية، سيرينا وليامز، من أليكسيس أوهانيان أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي «ريديت».

حضر الحفل، الذي أقيم في نيو أورليانز، عدد من النجوم من أبرزهم المغنية الأميركية بيونسيه، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، والممثلة الأميركية ايفا لونجوريا.



واختار الزوجان لأجواء حفلهما قصة «الجميلة والوحش» وفقا لتقارير إعلامية قالت أيضا إن عدد الضيوف على قائمة المدعوين وصل إلى 200.



وتم إغلاق كامل المنطقة المحيطة بمركز الفن المعاصر الذي أقيم فيه حفل الزواج.