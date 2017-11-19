توجت طالبة هندية تدرس الطب بلقب ملكة جمال العالم في مدينة سانيا الشاطئية في الصين، فباتت الهند البلد الذي حصد أكبر عدد من هذه الألقاب بالتساوي مع فنزويلا.

ومانوشي شيلار هي سادس هندية تتربع على عرش الجمال في العالم في تاريخ هذه المسابقة التي أطلقت سنة 1951، حاذية حذو الممثلتين بريانكا شوبرا وأيشواريا راي.

واختيرت البريطانية ستيفاني هيل والمكسيكية أندريا ميسا وصيفتين لها.

وغردت الشابة البالغة من العمر 20 عاما «شكرا على مودتكم ودعمكم». وسرعان ما أصبح فوز مانوشي شيلار باللقب من المواضيع الأكثر تداولا على «تويتر» في الهند.

وقدمت لها التاج الملكة السابقة ستيفاني دي فاله المتحدرة من بورتو ريكو.