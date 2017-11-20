استكشف الباحث السعودي الدكتور عيد اليحيى غار" ثور" الذي أوى إليه النبي محمد ﷺ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة في رحلة الهجرة النبوية.



وعرض اليحيى خلال حلقة برنامجه التلفزيوني "على خطى العرب" الذي يذاع على قناة"العربية" الغار الذي يقع في أعلى قمة جبل "ثور"، والذي وصفه بأنه عبارة عن صخرة كبيرة بها فتحة عبارة عن تجويف من أسفله وفتحة أخرى من أعلاه.



وجسد اليحيى خلال الحلقة التي عرضت أمس (الجمعة) طريقة دخول الصحابي أبو بكر رضي الله عنه والرسول ﷺ ، بعدما تحسس أبو بكر المكان أولاً واطمأن من عدم وجود أي مخاطر داخله، لينادي على الرسول ﷺ كي يدخل ليستريح. يذكر أن الغار يقع الغار على جبل يبلغ ارتفاعه نحو 748 م من سطح البحر، وهو عبارة عن صخرة مجوفة ارتفاعها 1.25م، وله فتحتان فتحة في جهة الغرب وهي التي دخل منها النبي ﷺ وأبو بكر وفتحة أخرى من جهة الشرق.