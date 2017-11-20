قبل شهرين، ضجت مواقع التواصل بصور "مخيفة" لأكثر من 20 ألف نحلة تغزو بطن سيدة حامل، ليتبين لاحقاً أن تلك السيدة ما هي إلا إميلي مولر مربية نحل من أوهايو الأميركية، في جلسة تصوير مع "نحلاتها" لصالح أحد المواقع.

لكن الصدمة أتت الأسبوع الماضي، بعد أن ذهبت مولر إلى المستشفى، ليلد طفلها ميتاً قبل 6 أيام من موعده الطبيعي.





وكتبت مولر على حسابها على فيسبوك الاثنين الماضي رسالة مؤثرة، نعت فيها طفلها "إيمرسون" الذي توفي في بطنها قبل 6 أيام من موعد ولادته. وقالت السيدة البالغة من العمر 33 عاماً "طفلنا لن يأتي أبداً معنا إلى البيت. قوس القزح الرائع هذا الذي كنا ننتظره تحول إلى عاصفة في حياتنا."

في حين كتبت عائلتها الثلاثاء على صفحة تابعة لمولر ايضاً على فيسبوك "انتظر الكثير من الناس وصول طفلنا الشهير الذي كان نجم صور الأمومة مع النحل"، إلا أن ابننا الغالي إميرسون جاكوب توفي في 11 نوفمبر.

يذكر أن سيدة النحل هذه كانت حظيت باهتمام كبير في أميركا بعد صورها "الغريبة" والمخيفة مع النحل.