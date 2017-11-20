تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريس يصفع عروسه على وجهها، وسط تصفيق الحضور له، في رد فعل مستغرب، ليتبين لاحقاً أن هذا السلوك هو أحد طقوس الزواج لدى هذه الشريحة من المجتمع.

وذكر ناشر المقطع أن الأمر يتعلق بالطقوس والتقاليد التي ترى أن هذا الفعل يجلب الحظ الحسن للعروس، والتي استقبلت الضربة المؤلمة في صمت من دون أدنى ردّ فعل منها.

وتسود بعض العادات دولاً عربية عدة فيما يختص بالزفاف، إذ في لبنان حمل العريس ‘جرن الكبة’ بيد واحدة ليثبت لأهل العروس قوته وقدرته على حماية العروس.

وفي المغرب ترمي العروس بيضة مزينة بالحناء على جدار منزلها الجديد.

وفي السودان، يرقص الثنائي مطولاً، وتحاول العروس إسقاط نفسها مراراً، حتى يلتقطها العريس ويثبت قدرته على حمايتها. وقد يضرب الرجل زوجته في العرس لفرض سيطرته في العلاقة الزوجية.

وأما في موريتانيا، فترتدي العروس اللون الأسود وتبدي عدم رغبتها بالزواج