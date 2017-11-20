أُصيبت سيدة تُدعى شيرلي أوليفيرا من مدينة سلفادور شمال شرق البرازيل، بحالة من الذعر، عند عثورها على ثعبان عملاق؛ يصل طوله إلى 7.2 قدم، مختبئًا بشكل لولبي داخل غسالة الملابس الخاصة بها.

وذكرت أوليفيرا 46 عاماً أن ابنتها أخبرتها عن سماع أصوات غريبة من الغسّالة؛ ما دفعها لكشف الغطاء، لتجد الثعبان الذي بدا سميكًا وعضليًا؛ ما أشعرها بالخوف من أنه قد يشكل خطرًا عليها وعلى عائلتها.



وتمكنت الشرطة البيئية من إزالة الثعبان في غضون 20 دقيقة، إذ يظهر فيديو لحظة القبض عليه بالسيطرة على رأسه.

وعندما فحص مركز الحيوانات البرية البرازيلي الثعبان، تبين أن جنسه ذكر ويخلو من الأمراض، إذ أطلقه المركز مُجدداً للحياة البرية.