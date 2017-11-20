أوضحت شرطة أبوظبي، أن الأبراج الذكية على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة التي تصدر ومضات الضوء باتجاه المركبات، تهدف إلى تحديد عدد السيارات التي تستخدم الطريق.

وأشارت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، إلى أن "ومضات الضوء التي تصدر عن البرج أثناء مرور المركبات ويلاحظها السائقين، إجراء فني وخاصية لحساب عدد المركبات، لا تتعلق بضبط مخالفات المرور على الطريق".

وأكدت استخدام أفضل الأنظمة المرورية الذكية وتطبيق أفضل التقنيات وإجراء الدراسات استناداً على المنهجية العلمية والمعايير العالمية للحصول على نتائج إيجابية في السلامة العامة على شبكة الطرقات في إمارة أبوظبي.