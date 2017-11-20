وجدت الحكومة المغربية حلاًّ لمشكلة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وذلك عن طريق تعقيمها للحد من تكاثرها، بحسب صحيفة "اليوم 24" المغربية.



وتعمل وزارة الداخلية المغربية على دراسة مشروع من أجل اتخاذ قرار يتعلق بتعقيم الكلاب الضالة للحد من توالدها وتكاثرها في الشوارع العمومية. وأعدّت، بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشروع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات العلاجية ضد داء السعار، الذي تتسبب فيه الكلاب الضالة حال عقرها للمارة.



وكشف تقرير قدمته وزارة الداخلية المغربية لمجلس النواب أن الوزارة تعمل على هذه الدراسة بتنسيق مع وزارة الفلاحة، بعدما أثبتت عملية تعقيم الكلاب الضالة فعاليتها في الكثير من الدول.



وكلف مشروع محاربة الكلاب الضالة خلال العام الجاري، مبلغا ماليا تجاوز 2.5 مليون درهم، والذي تم رصده خصيصا لمحاربة هذه الظاهرة.