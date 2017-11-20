حوّل مواطن تركي لحظة إصدار محكمة محلية حكماً بطلاقه من زوجته، إلى عرس كبير شارك فيه العشرات من أصدقائه وأفراد عائلته، بحسب ما ذكرت صجيفة "يني شفق" التركية.

وفي ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، استعد المواطن متين كالكان لحضور الجلسة الأخيرة لدعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته، بتزيين سيارته على طريقة سيارات العرسان، إذ قام بتعليق لوحات كتب عليها "وأخيراً تم إنقاذ كالكان، لقد تطلقت بعد 3 سنوات من المطاردة خلف المحاكم".

ولم يكتف كالكان بتزيين سيارته بل استدعى عدداً من أصدقائه وأفراد عائلته ليرافقوه وهم يقرعون الطبول ويرقصون على أنغام الأغاني التركية الخاصة بحفلات الزفاف. وعند انتهاء جلسة النطق بالحكم لصالح كالكان والتي بدأت أحداثها منذ 3 سنوات، قام الأخير بذبح خروفين احتفالاً بالحدث على غرار عادة تركية تتمثل بذبح المواشي في المناسبات السعيدة.

وكما نقلت صحيفة "يني شفق" التركية فقد عبر كالكان عن سعادته الغامرة بعد القرار، مشيراً إلى المعاناة الكبيرة التي عاشها خلال السنوات الماضية، وأضاف كالكان أنه أراد توثيق لحظة سعادته بقرار المحكمة فقرر تحويل يوم طلاقه لعرس كبير.



ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فقد سجلت نسب الطلاق بين الأزواج في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وينتهي معظمها في قاعات المحاكم بعد أن يفشل الأزواج في التوصل لحلول لإنهاء شروط عقد الزواج والطلاق.