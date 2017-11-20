ي تصنيف أصدره معهد Gfk بخصوص الدول الأفضل سمعة في العالم جاءت مصر في المرتبة 40 عالميا بعد تحسن مستوى النقاط التي أحرزتها في تقييم هذا العام. وحققت مصر، التي تقدمت على الإمارات وقطر والسعودية في هذا التصنيف، تقدما ملحوظاً في المعايير الستة على كافة المستويات التي تشكل التقييم ( الصادرات، الحكم، الثقافة، الشعب، السياحة، استثمارات الهجرة). وجاء مستوى التصنيف الجيد تحت باب استثمارات الهجرة برقم بلغ 1,22+.

كما ينظر ببالغ التقدير إلى مصر في مجال السياحة ( المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم).

أحرزت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 42 على مستوى العالم، متقدمة بفارق بسيط عن العام الماضي، بتحقيقها تقدماً ملحوظاً في التصنيفات الستة على كافة المستويات التي تشكل التقييم (الصادرات، الحكم، الثقافة، الشعب، السياحة، استثمارات الهجرة). مستوى التحسن الأفضل جاء تحت باب الصادرات (+1,39).

ألمانيا الأولى في العالم

و أكد معدو الدراسة أنّ ألمانيا تتمتع بأفضل سمعة على مستوى العالم وذلك بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة وتبوأت مركزها لتحقق درجات إيجابية جدا في جميع مجالات المؤشر عام 2017 مما جعل مكانتها تتحسن عالميا. ولم تحقق ألمانيا نتيجة سيئة سوى في قطاع السياحة. وعبر وزير الخارجية الألمانية زيغمار غابريل عن سعادته بنتائج الدراسة وقال إنّ هذه النتائج تدل مرة أخرى على أنّ "صورة ألمانيا لم تعد تستند فقط إلى قوتها الاقتصادية بل إلى أنّ العالم أصبح يثق بنا أكثر".