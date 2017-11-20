عادت تقنية الفيديو الـ "VAR" لتؤكد أهميتها في عالم كرة القدم، وذلك بعدما ساهمت في احتساب هدفٍ صحيح لصالح نادي نابولي خلال مباراته أمام نادي ميلان في الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب "سان باولو" في جنوب إيطاليا، وبينما كانت النتيجة متعادلة بين الطرفين بدون أهداف، لعب جورجينيو تمريرة من بين مدافعي ميلان وتحديداً إلى جانب اللاعب الأرجنتيني موساكيو.

وانفرد اللاعب المميز لورنزو إنسيني بحارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما، فنجح نجم نابولي في هزّ الشباك، إلا أن حكم الخط رفع رايته مؤكداً أن الهدف غير شرعي بسبب تواجد الأول في موقف متسلل.

وظن الجميع أن الأمر انتهى، إلا أن حكم الساحة دانييلي دوفيري تلقى اتصالاً عبر سماعته من حكم الفيديو، ليؤكد أن مدافع نادي ميلان أليساندرو رومانيلوي كسر مصيدة التسلل، ليحتفل إنسيني بالهدف مع الجماهير، وتؤكد ذلك تقنية الـ"VAR" أهميتها في عالم الساحرة المستديرة.