أكد فريق من العلماء النرويجيون أن 12% من حوادث الطرق تقع بسبب تشتت ذهن قائد السيارة، وذلك بعد دراسة السمات الشخصية التي تؤثر على عملية قيادة السيارة، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت الصحيفة إن المرأة تتمتع بمهارات تؤهلها لأن تصبح قائدة سيارة أفضل من الرجل لأن الرجال أكثر عرضة لتشتت الذهن أثناء القيادة أكثر من النساء اللاتي يتمتعن بفطرتهن بقدرة أكبر على التركيز في الطريق.



وعمد العلماء إلى إجراء اختباراتهم على مجموعتين، الأولى مكونة من 1100 طالب مدرسة عليا من مختلف أنحاء النرويج من بينهم 208 حاصلين على رخصة قيادة، والمجموعة الثانية مكونة من 414 شخص من مختلف شرائح الشعب. ووجدوا أن هناك عوامل عدة لتشتت ذهن قائد السيارة، من بينها العمر، إلاّ أن جنس قائد السيارة تبيّن أنه أحد أهم عوامل التشتت، وفقاً للباحث أولاي جوهانثن.



وأكد جوهانثن وفق الصحيفة البريطانية أن الشباب الذكور هم أكثر عرضة لشرود الذهن أثناء القيادة خاصة أولئك الذين يتمتعون بشخصية عصبية واجتماعية أكثر من غيرهم.