تسعى مدينة شفشاون الصغيرة الرابضة عند سفح جبل في شمال المغرب لأن تشكل نموذجا في مجال التنمية المستدامة، في وقت لا تتوانى المملكة عن إظهار طموحاتها الكبيرة في مجال الالتزام البيئي.

ويقول عزيز وهو رجل اربعيني يجوب بدراجته الكهربائية شوارع هذه المدينة الصغيرة في شمال المغرب المعروفة محليا باسم الشاون «إنها وسيلة نقل عملية ومراعية للبيئة».



ويستخدم هذا الموظف البلدي منذ بضعة أشهر هذه الدراجة المعارة من السلطات المحلية بهدف «الكشف عن ورش العمل المقامة راهنا».

ويضيف عزيز مرتديا سترة أمان عاكسة للضوء ومعتمرا قبعته: «هذا الامر يسمح لنا باحترام البيئة وبالتنقل بسهولة من دون الاستعانة بوسائل نقل ملوثة».



وتندرج هذه المبادرة في اطار برنامج واسع النطاق أطلقته هذه المدينة السياحية التي تعد 45 الف نسمة وتستقطب الزوار الأجانب بفضل منازلها الملونة بالأزرق بمختلف درجاته.