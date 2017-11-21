توفي عن 83 عاما السفاح الأميركي تشارلز مانسون الذي أسس جماعة دينية وقتل مجموعة من الأشخاص من بينهم الممثلة شارون تايت، بحسب ما أعلنت سلطات السجون في كاليفورنيا مساء الأحد.

وكان تشارلز مانسون، الذي يقول الأطباء إنه مصاب باضطرابات نفسية، أسس في الستينيات جماعة «مانسون فاميلي» في صحراء كاليفورنيا، واعتبر نفسه المسيح المخلص، وارتكب جرائم قتل وحشية في أحياء لوس أنجليس.

ومانسون الذي يعتبر من أشهر مجرمي الولايات المتحدة، مسجون منذ أكثر من أربعين عاما لسلسلة من الجرائم من بينها قتل شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، وذلك في العام 1969.

وقالت ديبرا تايت شقيقة الممثلة الراحلة إنها تلقت اتصالا من مسؤولين في السجن لإبلاغها أن قاتل شقيقتها، المريض منذ وقت طويل، قد فارق الحياة، بحسب ما نقل موقع «تي أم زي» المتخصص بأخبار المشاهير، بعد ذلك أكدت سلطات السجون الخبر.

وكان مانسون نقل قبل أيام إلى المستشفى وهو في حالة صحية متدهورة.