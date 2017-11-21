تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ظهر خلاله الإعلامية اللبنانية رايتشل كرم وهي تسأل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، عن "الحرية"،بشكل مفاجئ وذلك عندما التقته في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الإعلامية اللبنانية خلال مقطع الفيديو للحريري: “شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟”.



وأجابها الحريري مباشرة بقوله: "أنا دائما كنت حرًا، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا في لبنان." يشار إلى أن الحريري التقى عددا من الإعلاميين اللبنانيين في مقر إقامته في باريس، بعد لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، السبت، عقب وصوله فرنسا قادما من الرياض.

صورة مؤثرة

وقد انتشرت صورة مؤثرة​ على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وهو يعانق عمته النائبة بهية الحريري،بعد وصولها الى العاصمة الفرنسية باريس برفقة نجلها احمد الحريري .