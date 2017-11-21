تحدث الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، علي البوجابر، المعتدى عليه بالضرب من مراهقين، في بلدة القارة بالأحساء، ، وروى ما حدث له، حيث قام عدد من الشبان بضربه والسخرية منه وهو ذاهب بالعربة إلى سوق الخضار للعمل.

وقال علي البوجابر: هربت واختبأت منهم، وشاهدتهم بعد ذلك في مقطع الفيديو، بعد انتشاره.

من جهته، أكد سلمان العويش، خال الشاب المعتدى عليه، أن علي يتيم، وهو أكبر إخوته الأربعة المعاقين، وهو لا يحب الجلوس في البيت، بل يسعى للعمل يومياً لكسب الرزق وإفراح إخوته، فهو يحاول مخالطة المجتمع رغم إصابته بالتوحد، مضيفاً أن الأسرة استنكرت هذا الاعتداء والتفاخر بضرب ابننا، ونشكر الجهات الأمنية على سرعة قبضها على المعتدين.

يذكر أن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، صرح أنه "بناء على رصد فيديو الحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي فإنه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توفر بلاغ بالواقعة، كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الأحساء من الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، جرى توقيفهم واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.