أظهر مقطع فيديو متداول لقاءً حاراً بين طفلة ووالدها بعد عامين على حرمانه من رؤيتها؛ بسبب خلاف مع زوجته قررت على إثره منعه من رؤية أولاده الثلاثة.

وبيّن الفيديو، طفلة صغيرة ترتدي الزي المدرسي وهي ترتمي في أحضان والدها وتبكي بشدة فيما يبادلها والدها البكاء بحرارة، بعدما شاهدته أثناء خروجها أمام بوابة المدرسة عقب انتهاء الدوام المدرسي.

بدوره أوضح والد الطفلة ويدعى أمين بابعير أنه حرم من رؤية أولاده الثلاثة منذ عامين؛ بسبب خلاف بينه وبين زوجته تركت على إثره المنزل، لافتاً إلى أنه علم بالصدفة أن ابنته تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة.

وأضاف بابعير في مداخلة هاتفية مع برنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة "الإخبارية"، أنه قرر الذهاب إلى المدرسة ورؤية ابنته، موضحاً أن الطفلة لم تعرفه في البداية بعد تغيب امتد لأكثر من عامين لكن تفاعلت معه بعد مناداته إياها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن والد زوجته رفض السماح له برؤية أولاده.