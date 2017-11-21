نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو مثيرًا للدهشة لـ”سمكة” تتحرك عدة مرات بعد طهوها وتقديمها لزبائن أحد المطاعم في شرق الصين.

وظهرت السمكة المعلقة على سيخ معدني وهي تنتفض عدت مرات يمينًا ويسارًا قبل أن تفتح فمها، وسط ذهول ودهشة زبائن المطعم لما يشاهدونه.

ورغم أن العمود الفقري للسمكة كان ظاهرًا بشكل واضح، حيث ظهرت من دون أحشاء داخلية، لكن تحركها جعل الحاضرين يظنون أنها على قيد الحياة.

وأوضح بعض الخبراء أن تلك الظاهرة تعود لاستجابة بعض الخلايا للسمكة لبعض المؤثرات، رغم عدم عمل الدماغ والقلب، مشيرين إلى أن الخلايا العصبية الحركية والعضلات تسبب الحركة للسمكة.



وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بأكثر من 73 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه.