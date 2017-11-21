أثار مقطع فيديو نُشر مؤخرًا على "يوتيوب"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه امرأة أميركية من ألاسكا تصرخ على رجل مسلم، وتكيل له شتائم عنصرية، وتتوعده بالقتل مع عائلته، بسبب حادث مروري. ويبدأ الفيديو الذي التقطه الرجل، بصراخ المرأة الجالسة في سيارتها المتوقفة على جانب الطريق، بشكل هيستيري، بينما يحاول الاعتذار إليها، فترد عليه بعدائية: "تبًا لك، لو كنت أملك مسدسًا لأطلقت النار عليك".

وتستشيط المرأة غضباً لدى رؤيته وهو يصورها بهاتفه، فتطالبه به، وتحاول النزول من سيارتها لتحصل عليه، متجاهلة محاولات الرجل المتكررة لحل المسألة بتعقل، بل تتوعده قائلة: "سأقتل أولادك، أعرف أشخاصًا يمكنهم فعل ذلك، صدقني"، فيكرر الرجل: "سيدتي أرجوك اهدئي، أنا آسف لم أرك" إلا أنها تزداد غضبًا.

وتُوجّه المرأة للرجل في الفيديو شتائم عنصرية، إذ تقول له: "من الأفضل لك أن تفتح عينيك جيدًا وتتعلم القيادة أيها المسلم، أنت مسلم أليس كذلك؟" فيرد: "نعم، أنا مسلم وفخور بذلك"، ما يدفعها إلى كيل المزيد من الإهانات قائلة: "عرفت ذلك". إلا أنه يجيبها بود: "أشعر بالأسف الشديد لأنك تملكين كل هذه الكراهية والضغينة في قلبك سيدتي، فليباركك الله".

ويبدو أن تعليقاته الهادئة أثارت غضبها أكثر، فاندفعت خارج سيارتها تصرخ فيه: "كدت تقتلني أيها الغبي"، وتتابع متوعدة بينما تتجه نحوه: "سأقتلك"، فيتراجع الرجل قليلًا نحو الوراء ويقول: "ماذا تفعلين، هل فقدت عقلك!". ثم ينتهي الفيديو بعد أن تعود إلى سيارتها وتقودها بعيدًا.