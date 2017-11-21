احتفلت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب بالعيد البلاتيني لزواجهما امس الاثنين في تجمع صغير للعائلة بعيد كل البعد عن الاحتفالات الكبيرة التي أقيمت بمناسبة زفافهما قبل 70 عاما.

وتزوجت الأميرة إليزابيث آنذاك بضابط البحرية اللفتنانت فيليب ماونتباتن في كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن في 20 نوفمبر 1947 بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحضر حفل الزفاف الباذخ رؤساء دول وأفراد عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم.

ولن تقام احتفالات عامة بمناسبة العيد البلاتيني لزواج إليزابيث (91 عاما) وفيليب (96 عاما) وسيحتفلان به في قلعة وندسور غربي لندن.