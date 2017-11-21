احتفل سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، ديفيد بيكهام، باليوم العالمي للطفل اليوم 20 نوفمبر من خلال فيلم قصير يستطلع من خلاله آراء الأطفال بشؤون العالم.

وفي هذا الفيلم المؤثِّر، يظهر بيكهام وهو يتحدث إلى خمسة أطفال ويسألهم مجموعة من الأسئلة من قبيلِ ما هي التغييرات التي يرغبون برؤيتها في المستقبل فيما يتعلّق بالأطفال وما هي القواعد التي يرغبون بإلزام البالغين بها. سُجِّل الفيلم في نيويورك بمشاركة أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 10 سنوات، وهُم: سميث (10 سنوات)، جينا (7 سنوات)، فيونا (7 سنوات)، جايلا (7 سنوات) ورويس (10 سنوات).

وقال بيكهام: "في هذا اليوم العالمي للطفل، نُسلِّمُ مقاليدَ الأمور إلى الأطفال لتشجيعهم على التحدّث إلى بعضهم البعض. إنَّ الحاجة للإنصات إلى الأطفال بشأن العالم الذي يريدون العيش فيه هي أحد الدروس الهامّة التي تعلّمتها من خلال أسفاري مع اليونيسف"، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي لليونيسيف عن بيكهام.

ويتزامن اليوم العالمي للطفل الذي حُدِّد موعده اليوم الإثنين مع الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل والتعبئة لمناسبة اليومِ العالمي الأول للطفل.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل في مقرّ الأمم المتحدة، نيويورك ستجمعُ اليونيسف الداعِمين على أعلى المستويات، والجهات المؤثّرة والضيوفَ البارزين إلى جانب الأطفال الذين يُمثِّلون بعضاً من أكثر أطفال العالم ضعفاً للتحدّث أمام المجتمع الدولي حول القضايا التي تهمُّهم مثل العنف والتنمر والتعليم وللمطالبة بمستقبل أفضل لكلّ طفل.