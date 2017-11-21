في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي، لحظة تحرك سمكة مرات عدة بعد طهيها وتقديمها لزبائن أحد المطاعم الصينية.

وتظهر السمكة وهي معلقة على سيخ معدني، قبل أن تنتفض مرات عدة وسط ذهول الزبائن الذين أبدوا دهشتهم الشديدة لما شاهدوه، بينما استمرت السمكة بالانتفاض يمنة ويسرة، قبل أن تفتح فمها.

وعلى الرغم من أن السمكة كانت من دون أحشاء داخلية، وكان عمودها الفقري ظاهراً بشكل واضح، إلا أنها تحركت بطريقة أوحت للحاضرين بأنها لا تزال على قيد الحياة.

يذكر بأن مقطع الفيديو حظي برواج كبير على الشبكة العنكبوتية، حيث حصل على أكثر من 72000 مشاهدة بعد عدة ساعات من نشره على العديد من منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.