احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مساء الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، مع سيدة اشترت منزلا لها.

ورصدت عدسات المصورين كيم كاراشيان والمشترية، وهي مطربة أوكرانية تدعى مارينا أكتون، أثناء دخولهما لأحد المطاعم في غرب هوليوود لتناول طعام العشاء سويا.

وذكر موقع "تي إم زي"، أن احتفال كيم كارداشيان مع مارينا أكتون، جاء بعد أن دفعت الأخيرة لها لها 17.8 ملايين دولار، مقابل حصولها على منزلها في حي بيل إير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتأتي صفقة بيع كيم كارداشيان لمنزلها الأخيرة، بعد أن حققت أرباحا الأسبوع الماضي بلغت 14 ملايين دولار، من مبيعات عطرها الجديد.