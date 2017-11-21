كان من المقرر أن تصور فيكتوريا سيكريت، العلامة التجارية الأكثر شهرة في العالم للمستلزمات النسائية، عرض الأزياء السنوي الأول الخاص بها في شنغهاي امس الاثنين في ظل جدل بشأن منع بعض عارضيها من دخول الصين.

والعرض، المقررة إذاعته في 28 نوفمبر الجاري، أكبر عرض أزياء للعلامة التجارية، حيث يشهد مشاركة 55 عارضة أزياء. ومع ذلك، شهدت الأيام التي تسبق إقامة العرض جدلا بعدما أعلنت عارضة الأزياء جيجي حديد في آخر لحظة أنها لن تتمكن من حضور العرض.

وكانت حديد (22 عاما) قد تعرضت للانتقادات في وقت سابق هذا العام، عقب أن نشرت شقيقتها مقطع فيديو تظهر فيه جيجي وهي تقلد شكلا للإله بوذا على قطعة كعكة.

وأثار مقطع الفيديو انتقادات، واعتذرت جيجي بعد ذلك على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، قائلة إنها لم تقصد الإساءة، وانها «تكن أقصى الاحترام والحب لشعب الصين».

ومع ذلك لم يتقبل عدد من مستخدمي الموقع الصيني الاعتذار. وتردد أيضا أن أربع عارضات أخريات، من أصول روسية وأوكرانية، لن يتمكن من حضور العرض.

ويشار إلى أنه لم يرد تأكيد رسمي أنه تم رفض منح جيجي تأشيرة دخول الصين، ولكن بكين منعت فنانين أجانب من دخول البلاد من قبل.