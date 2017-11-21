تصدر فيلم «جاستس ليغ» أحدث إصدارات «دي سي كوميكس» ايرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية رغم النتيجة التي وصفت بأنها مخيبة للآمال في الأيام الأولى لعرضه، على ما أظهرت أرقام شركة «اكزيبيتر ريليشنز».

فقد حقق التحالف المنتظر للأبطال الخارقين «باتمان» (بن افليك) و«ووندر وومان» (غال جادوت) و«اكوامان» (جايسن موموا) وسوبرمان (هنري كافيل) و«سايبورغ» (راي فيشر) و«فلاش» (ايزرا ميلر)، عائدات قدرها 96 مليون دولار منذ الجمعة، في اداء مخيب لهذا الانتاج الضخم الذي كلف 250 مليون دولار بحسب تقديرات صحافية.

وبذلك يكون المخرج زاك سنايدر قد قام بأداء أضعف مقارنة مع ذلك المسجل عند اطلاق فيلمه السابق العام الماضي «باتمان فرسس سوبرمان» الذي در ايرادات طائلة رغم الانتقادات الحادة التي طاولته.