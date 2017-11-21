كشفت دراسة حديثة أن السلامة الجسدية والنفسية أهم مقوم من مقومات الحياة الجيدة لدى غالبية الألمان.

وأظهرت الدراسة الدولية التي أجراها معهد "جي إف كيه" الألماني لأبحاث السوق، أن 87% من الألمان يرون أن الصحة لها أهمية كبرى في ضمان التمتع بحياة جيدة.

وجاء في المرتبة الثانية الأمن المالي بالنسبة لـ79% من الألمان، ووقت الفراغ بالنسبة 69%.

وذكر 64% من الألمان أن الزواج السعيد من مقومات الحياة الجيدة، يليه تحقيق الذات بنسبة 61%، وإنجاب أطفال بنسبة 51%.

وفي سياق متصل، أشارت الدراسة إلى أن السفر في العطلات من أهم مقومات الحياة الجيدة بالنسبة للأرجنتينيين (71%) ، ثم البرازيليين (67%) والإسبان (66%).

وكان الأمن المالي من أهم مقومات الحياة الجيدة بالنسبة للروس، حيث تصدروا قائمة الدول في هذه الفئة، تلاهم الألمان والبلجيكيون في المرتبة الثانية (79%). وكان امتلاك منزل من مقومات الحياة الجيدة بالنسبة للأرجنتينيين والمكسيكيين والبرازيليين على وجه الخصوص.

شملت الدراسة التي أجريت عبر الإنترنت 23 ألف شخص فوق 15 عاما من 17 دولة.