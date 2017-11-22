اوقفت الشرطة اليابانية في اوساكا (غرب) امرأة تبلغ الثالثة والخمسين حضرت اليها لتقول انها اخفت جثث اربعة رضع انجبتهم في التسعينيات بعدما صبتهم بالاسمنت.

وقالت المرأة الخمسينية للمحققين انها انجبت اربعة اطفال بين عامي 1992 و1997 ومن ثم اخفت جثثهم في منزلها على ما قال ناطق باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس» من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.

واثر هذه الافادات، عثرت الشرطة على اربعة دلاء مثبتة بالاسمنت في خزانة شقتها حيث كانت تعيش مع نجلها، واظهرت تحاليل بالسكانر ان كل دلو يحوي عظام رضيع على ما يبدو، بحسبما ذكرت صحيفة «اساهي شيمبون».

وذكرت محطة «ان إتش كاي» ان السيدة اوضحت للمحققين انها كانت تظن انها لا تملك المال لتربيتهم في تلك الفترة ولم يكن لديها اي شخص تتحدث اليه في الموضوع.

ويحاول المحققون ان يحددوا ما اذا كانت قتلت الرضع عند ولادتهم ام انهم ولدوا ميتين على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

ولا تزال اسباب تقدمها الى الشرطة من تلقاء ذاتها مساء الاثنين بعد عقدين على الوقائع، مجهولة.

واصيب اليابانيون بصدمة قبل ثلاثة اسابيع مع اكتشاف تسع جثث مقطعة الاوصال في شقة في احدى ضواحي طوكيو. ويشتبه في ان تاكاهيرو شيرايشي (27 عاما) استدرج ضحاياه الذين تراوحت اعمارهم بين 15 و26 عاما عبر «تويتر» وكانت لديهم جميعا ميول انتحارية وبانه قتلهم وقطع رؤوسهم واوصالهم.

واقر بانه ارتكب تسع عمليات قتل، وقد وجهت اليه التهمة الاثنين الماضي في احدى هذه الجرائم.