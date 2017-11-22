تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله مبتعث سعودي يستوقف سائقي السيارات في أحد شوارع مقاطعة نوكس، بولاية تينيسي الأمريكية ثم دخل في شجار مع أحد الضباط.

روى عمدة المقاطعة "تيم بورشيت" تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه كان أحد السائقين الذين يقودون حافلتهم وقت الحادث بالقرب من تقاطع طريق Lake Loudon Boulevard مع طريق Neyland Drive ، عندما فوجئ الجميع بقيام شاب بمهاجمة السائقين والمارة ودخل في شجار مع ضابط شرطة ثم سقط على الأرض مغشيًّا عليه. وفقاً لـ ” موقع “knoxnews” الأمريكي.



وتابع:"العمدة" تبين أن الشابّ هو مبتعث سعودي، وقد التحق للتوّ بجامعة "تينيسي" لدراسة التمريض، بعدما حصل على تأشيرة طالب.لافتاً إلى أنه تبين بعد ذلك أن الطالب يعاني من اضطراب ذهني.

وفي السياق ذاته، قال المحامي ستيفن روس جونسون -موكل الشاب السعودي، في بيان له- إن الشاب السعودي حصل على منحة دراسية لدرجة طبية، ولم يكن لديه تاريخ مع المرض العقلي قبل حصوله على التأشيرة، وحصل على تأشيرة طالب، وسمح له بالالتحاق في الجامعة قبل أسبوعين من الحادث .

وقال المحامي، إن حلم المبتعث هو أن يكون ممرضًا حتى يتمكن من مساعدة الناس، وجميع مقدمي خدمات الصحة العقلية اتفقوا على أنه عاني من حالة مفاجئة من الاضطراب النفسي.

واختتم البيان قائلاً “المبتعث آسف جدًّا لما حدث، ولم يصب أحدًا بجروح أخرى غيره وهو حاليًا في المستشفى” .