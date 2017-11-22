انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية مي العيدان أثناء استضافتها المذيعة الكويتية حصة اللوغاني ضمن برنامج "كشف حساب".

وقد طرحت العيدان سؤالاً عن الفنانة المصرية أنغام ووصفتها بـ"التافهة". وردّت اللوغاني بأنها لم تلتق أنغام شخصياً إلا أنها انتقدت ما قامت به خلال مشاركتها في مهرجانات "هلا فبراير" حيث انسحبت وغادرت المسرح بسبب عدم اكتمال الحضور ووصول الجمهور أثناء غنائها. كما وصفت تصرفها بـ"غير اللائق".

وأشارت اللوغاني إلى أنها لاحظت وجود النجمة المصرية في كواليس الحفل الذي أحيته إلى جانب الفنان ماجد المهندس في دار الأوبرا– مركز الشيخ جابر الثقافي حيث بدا أنها تخاف من الناس ولا تحب التحدث إليهم.

وتابعت أن أنغام كانت "تذل الناس" وتشعر بالغيرة لأنهم جمهور المهندس. ورأت أنها تتعامل مع المعجبين بفوقية ودعتها إلى التصالح مع نفسها.

وتعليقاً على ذلك قالت العيدان إن "الفنانة المصرية لم تنجح في زواجها من 3 رجال".