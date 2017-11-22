تعرّضت امرأة للّكم على وجهها بعد أن طلبت من رجل يجلس إلى جانبها أن يعطيها بعض المساحة لأنّه كان جالساً بكل ارتياح في المترو في نيويورك، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.



وذكرت سام سايا (37 سنة) أنّ الرجل أهانها بالكلام ووجّه لها الشتائم قبل أن يلكمها على وجهها ويضرب رأسها بالحائط. على الفور تقدّم أحد الرجال ودافع عن المرأة، وأمر الرجل بمغادرة المترو قبل أن يضربه.

وأشارت سام إلى أنّها حاولت البحث عن مركز للشرطة للتبليغ عن الهجوم لكنّها أبلغت أنّ المركز بعيد، فما كان منها إلّا وأن نشرت مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعية لتوعية النساء والرجال الآخرين على مواقف كهذه. وتعرّضت سام إلى انشقاق شفّتها وتورّم في وجهها.