ألقت الشرطة الألمانية، أمس الإثنين، القبض على رجل (58 عاماً) في برلين يُشتبه بحيازته مواد تعود ملكيتها لمغني فرقة "ذا بيتلز"، الراحل جون لينون، وبينها مذكرات الفرقة.

واحتجز الرجل الذي لم يُعلن عن اسمه، كمشتبه به في تهمة الغش والتعامل بمواد مسروقة.



المواد سُرقت من أرملة لينون، يوكو أونو، في نيويورك، عام 2006، وتم التحفظ عليها كدليل، وفقاً للمتحدث باسم المدعي العام في برلين، مارتن ستلتنر.



وأشار ستلتنر في بيان نشره عبر موقع "تويتر"، إلى أن مشتبهاً به ثان يعيش في تركيا، و"يتعذر علينا التحقيق معه في الوقت الراهن".



وأوضح أن المواد المسروقة تشمل "أغراضاً عدة من ملكية جون لينون، بينها مذكرات عدة كتبها بنفسه"، علماً أن السرقات ظهرت في العاصمة الألمانية قبل 3 أعوام، وصودرت هذا العام كجزء من التحقيق، ولم يُعلن عن موعد إعادتها إلى ملكية الفنان الراحل.



يذكر أن لينون توفي في نيويورك، عام 1980، بعدما أطلق معجب مضطرب عليه النار. وتحولت ممتلكاته لاحقاً إلى هدف لجامعي التذكارات، إذ بيعت سترته الجلدية بـ13800 دولار أميركي، في فبراير/شباط الماضي، خلال مزاد علني في إنكلترا.