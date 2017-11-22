لحظة استنفار عاشها حراس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب وصوله مع فريقه ريال مدريد إلى أحد الفنادق في قبرص، قبل مواجهة أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية مقطع فيديو يظهر لحظة نزول لاعبي النادي الملكي ومعهم رونالدو من الحافلة ودخولهم الفندق.

وبعد هبوط رونالدو من الحافلة توجه أحد المعجبين نحوه بسرعة حاملا في يده هاتفه المحمول، حيث كان يحاول التقاط صورة "سيلفي" معه.

وأوقف 4 حراس المعجب بطريقة "فظة" وأبعدوه عن اللاعب، فيما لم يحرك الأخير ساكنا وتوجه نحو الفندق.

وكانت لقطة مماثلة حدثت قبل أشهر قليلة لليونيل ميسي، حيث أبعد حراسه أحد الأطفال الذي كان يحاول التقاط صور تذكارية معه.

وطلب آنذاك النجم الأرجنتيني من الحراس إرجاع الطفل من أجل التقاط صور معه وتحقيق حلمه.