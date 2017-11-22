دفع رجل مصري حياته ثمنًا لمشاجرة ومشادات بين ابنته وزميلتها، حيث لقي مصرعه متأثرًا بعدة إصابات في مناطق متفرقة من جسده.

وبدأت الحادثة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، في محافظة القاهرة، بلاغًا بوصول رجل يبلغ من العمر31 عامًا جثةً هامدة إلى مستشفى قصر العيني، إذ تبين وجود شبهة جنائية تسببت في مقتله.

ووقعت الحادثة، خلال جلسة مصالحة بين ابنة الرجل وعائلة صديقتها، لكن المصالحة تحوّلت إلى شجار مسلح، دفع أحد الرجال الحاضرين إلى إطلاق النار على والد الفتاة الأولى، وأرداه قتيلًا.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ووالدة صديقة ابنته تطورت إلى قيام شقيق الأم، الذي حضر جلسة المصالحة، بالاعتداء على الرجل الأول وقتله.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم أدوات الجريمة ممثلةً في أسلحة نارية وبيضاء، حيث قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية بعد التحقيق معهم.