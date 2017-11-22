تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب مقطع فيديو غريباً، يظهر فيه جسم طائر مجهول، وهو يحلّق بين الغيوم في السماء.

ويقول المتحمسون لفرضية وجود كائنات فضائية، إن الفيديو الذي تم نشره في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، دليل على زيارة المركبات الفضائية للأرض، حيث شوهد الجسم المضيء اللامع، وهو يشق عباب السماء بين الغيوم.

وبعد أن بقي الجسم الغريب بين السحب لعدة ثوان، ظهر من جديد وهو يخترق الغيوم، ليحظى الفيديو بأكثر من 3000 مشاهدة، في أقل من 12 ساعة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويعتقد العديد من المعلقين على الفيديو، أنه دليل دامغ على وجود الكائنات الفضائية، حيث قال أحدهم، ويدعى جوش هاموند "تظهر هذه المشاهد المثيرة، حقيقة وجود المركبات الفضائية، وتأثيرها على المناطق المحيطة بها". وعلّق آخر "لقد شهدت شخصياً مركبة فضائية وهي تطير بين الغيوم، كان أمراً مثيراً للغاية".

إلا أن بعض المعلقين كانوا أقل حماسة لنظرية المركبات الفضائية، وشككوا بمقطع الفيديو، معتبرين أنه ربما يكون مفبرك، لكن الخبراء أكدوا صحة الفيديو، غير أنهم في نفس الوقت، لم يتمكنوا من تقديم تفسير دقيق لهذه المشاهد الفريدة.