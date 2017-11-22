مع حديقة كبيرة وملاعب ومطبخ مصغر، تملك بيوباب كل مقومات دور الحضانة التقليدية، غير أنها تتميز بموقعها في حرم سجن بولاته قرب مدينة ميلانو الإيطالية، كما أنها تستقبل أطفال السجناء والحراس وسكان الجوار على السواء، في مبادرة وصفت بأنها تجربة اجتماعية ناجحة. وتؤكد رئيسة تعاونية «سترايبس» التي تدير هذه المنشأة دافنه غيدا لوكالة فرانس، أن دار الحضانة هذه «مشروع تجريبي مبتكر تماما».

وفي بادئ الأمر كانت الدار مخصصة حصرا لأطفال العاملين في السجن في إطار مبادرة لتحسين مستوى معيشة الموظفين كانت تشمل أيضا قاعة للرياضة وملاعب لكرة المضرب وكرة القدم، على ما يوضح مدير سجن بولاته ماسيمو باريسي.

غير أن المدير يلفت إلى أن التجربة الأولى منيت بالفشل اذ ان الموظفين «لم يصطحبوا أطفالهم معهم» ربما «لكي لا يغيروا عاداتهم».

عندها خاض رهانا آخر يتمثل في إتاحة هذه المنشأة للخارج. ويقول باريسي «كانت مفاجأتنا كبيرة لأن عائلات الجوار تفاعلت بطريقة ٌيجابية للغاية وبدأت بإرسال أطفالها»، متحدثا عن «خرق حقيقي على صعيد الأفكار النمطية لأن اصطحاب المرء أطفاله إلى السجن أمر جديد تماما».