قالت الشرطة الكينية اليوم الثلاثاء إن لصوصا نفذوا سرقة على غرار أفلام هوليوود، بأن قضوا شهورا في حفر نفق إلى داخل بنك يقع قبالة مركز للشرطة وسرقوا ما يعادل نصف مليون دولار.



وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على رجلين وامرأة فيما يتعلق بالسرقة لكنها لم تتمكن من استعادة المبلغ وهو 50 مليون شلن كيني أبلغ عاملون بفرع بنك كينيا التجاري عن سرقتها عندما وصلوا إلى عملهم أمس الاثنين.



وقال سيمبا ويلي قائد شرطة المنطقة في بلدة ثيكا شمال شرقي نيروبي حيث وقعت السرقة "لم نستعد المال المسروق".



وأضاف قائلا لرويترز "نشتبه في أن اللصوص استأجروا متجرا مجاورا للبنك (أثناء حفر النفق)".



وفي حسابه على تويتر أكد البنك، وهو الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، وقوع السرقة.