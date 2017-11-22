بفضل ألبوم (ليمونيد) وجولات غنائية عالمية أصبحت المغنية بيونسيه صاحبة أعلى النساء أجرا في عالم الموسيقى العام الجاري متفوقة على البريطانية أديل ومغنية البوب تيلور سويفت وفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة فوربز.



وقالت المجلة إن بيونسيه حققت نحو 105 ملايين دولار من مبيعات قياسية وجولتها الغنائية (فورميشن).



وتملك بيونسيه دار "إيفي بارك" للأزياء ولها استثمارات أخرى.



وجاءت أديل في المركز الثاني بجني ما يقدر بنحو 69 مليون دولار بينما احتلت سويفت صاحبة الصدارة في العام الماضي المركز الثالث بجمع 44 مليون دولار.



واحتلت المغنية الكندية سيلين ديون المركز الرابع بنحو 42 مليون دولار.