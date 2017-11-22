تقدم شاب اسكوتلندي للزواج من حبيبته في ديزني لاند بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يكتف بهذه المفاجأة، بل قام بتنظيم حفل الزفاف في غضون 24 ساعة فقط.



لم تكن نيكول تولي، تتوقع أن تتحول إلى عروس بعد يوم واحد فقط، من رحلتها مع بريان ستيوارت إلى ديزني لاند في فلوريدا. فبعد أن فاجأ بريان حبيبته بعرض زواج أمام قلعة سندريلا في ديزني لاند، أكمل مخططه بتنظيم حفل الزفاف في اليوم التالي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وبعد أن حصل بريان على الموافقة من عروسه، سارع إلى تنظيم حفل الزفاف، وتأكد من وصول أسرتي العروسين إلى الولايات المتحدة، دون أن يكشف عن ذلك للعروس. كما قامت والدة نيكول بنقل ثوب الزفاف معها من اسكوتلندا، بعد أن اشترته خلال رحلة تسوق.



وقال بريان تعليقاً على الزواج العاجل "كانت مهمة صعبة للغاية، وكان عليّ أن أتفق مع الأسرتين قبل أسابيع من الحفل. والجزء الأصعب، إخفاء كل الاستعدادات عن نيكول، التي لم تكن على علم بخطتي للتقدم للزواج منها، ناهيك عن إجراء حفل الزفاف بهذه السرعة".



وجاء الزواج تتويجاً لعلاقة حب، جمعت بين بريان ونيكول منذ حوالي 5 أعوام، وأجري حفل الزفاف يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأمضيا بعض الوقت في أورلاندو، قبل أن يعودا إلى اسكوتلندا في الأسبوع الماضي.