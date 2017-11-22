توفي المغني ديفيد كاسيدي نجم المسلسل التلفزيوني الاميركي الشهير في السبعينات "ذي بارتريدج فاميلي" يوم أمس الثلاثاء، في فلوريدا عن 67 عاما من قصور في الكبد على ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وقالت العائلة في بيان،"بحزن كبير نعلن وفاة والدنا وعمنا وشقيقنا العزيز ديفيد كاسيدي الذي توفي محاطا بالأشخاص الذين احب سعيدا ومحررا من الألم الذي تملكه لفترة طويلة". وكان أعلن الفنان في فبراير 2017، انه مصاب بالخرف.

واشاد مغني فرقة "بيتش بويز" واحد مؤسسيها براين ويلسون بكاسيدي عبر "تويتر" قائلا "كان موهوبا وظريفا".

وعرف ديفيد كاسيدي نجاحا هائلا في الولايات المتحدة لا سيما في صفوف المراهقين عندما أدى شخصية كيث دوغلاس في المسلسل التلفزيوني الغنائي "ذي بارتريدج فاميلي" الذي عرض بين عامي 1970 و1974. وكان المسلسل يروي قصة ارملة (شيرلي جونز) وأولادها الذين يشكلون فرقة روك.

وخلال تلك الفترة سجل البومات عدة مع أسرة المسلسل قبل أن ينطلق في مسيرة منفردة حقق خلالها نجاحا سريعا كمغني بوب. وخلال مسيرته اصدر 12 البوما مسجلا في الاستوديو وباع حوالى 30 مليون اسطوانة.