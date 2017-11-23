زعم أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 هو "ترامب"



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن شاب ظهر قبل يومين في مقطع مصور على موقع "يوتيوب"، يدَّعي أنه "جاء من المستقبل"عبر "آلة الزمن"، ليبوح بما سيكون عليه العالم عام 2021.

وسخر كثيرون من الشاب، ووصفوه بالمختل عقليًّا، المتأثر بأفلام الخيال العلمي، فيما لم يستبعد البعض روايته بشأن المستقبل.

وظهر الشاب الذي يدعى "نوح" في مقطع شاركه عبر يوتيوب، وقال إنه جازف للبوح بما سوف يكون عليه العالم خلال عام 2021، لمجرد إثبات أن آلة الزمن الخيالية موجودة على أرض الواقع.



وقال في الفيديو الذي يظهر فيه دون أن يكشف عن ملامحه، موجهًا حديثه إلى الكاميرا: "ليس في نيتي أن أخدع أحدًا.

وكل ما أريد إثباته مما أفعله الآن هو أن آلة الزمن موجودة فعليًّا؛ وذلك لأنني مسافر عبر الزمن".

وأشار نوح متلعثمًا في الفيديو -وهو يتحدث بلكنة أمريكية_ إلى أن عمره الحقيقي خمسون عامًا، لكنه تناول دواء لتجديد شبابه جعل عمره 25 عامًا.

وعرض في الفيديو بعضًا من أبرز ملامح العالم في 2021، ومنها اختراع سيارات تعمل بالكهرباء، وتسير بسرعة 600 ميل بعد تزويدها بشحنة واحدة، كما نصح الناس باستثمار أموالهم وأوقاتهم على الطاقة المستدامة والبديلة.

كما أكد نوح أن العالم في 2021 سيشهد قفزة تكنولوجية هائلة، ومنها سيطرة “الذكاء الاصطناعي” على الأجواء، وانتشار جهاز إلكتروني انتشارًا واسعًا، يشبه نظارات "جوجل".

وعلى الجانب السياسي، زعم نوح أن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020 هو الرئيس الحالي دونالد ترامب، وشدّد على أن هذا سيحدث بنسبة 100%، رافضًا إبداء رأيه الشخصي بهذا الشأن.

كما أشار نوح إلى أن آلات السفر عبر الزمن تُستخدم حاليًّا بواسطة منظمات عالية السرية، ولكن ستُطلَق للجمهور في عام 2028. واختتم الشاب المريب رسالته وهو يتنفس بإرهاق بسبب ما باح به من أسرار، بتوجيهه الشكر إلى كل من سمعه، وتمنى للجميع مستقبلًا مبهرًا وحظًّا سعيدًا.